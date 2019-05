Comida ultraprocessada associada a morte precoce, dizem novos estudos

Responsabilidade política em alertar para perigos

Outros fatores como o sexo e a idade foram tomados em consideração, mas não alteraram os resultados finais.Consequentemente, "os governos têm de fazer mais para reduzir a disponibilidade, acessibilidade, e atratividade das comidas processadas ricas em gorduras, açúcares e sal", diz a professora Corinna Hawkes de City, Universidade de Londres. Aconselha, assim, as autoridades públicas a promoverem o consumo de alimentos pouco processados e a limitarem o consumo dos ultraprocessados.Em Portugal, algumas medidas já foram tomadas neste sentido, visto que o Orçamento de Estado para 2019 estabeleceu que as bebidas não alcoólicas com mais açúcar seriam mais penalizadas fiscalmente, significando que, quanto mais açúcar uma bebida contiver, mais impostos pagará. A taxa criada em 2016, que tinha dois escalões de tributação, reduziu significativamente o consumo de açúcar, passando, em 2019, a ter quatro escalões.