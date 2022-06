Comisão Europeia quer estatuto de candidato para Ucrânia e Moldova

A Comissão Europeia recomenda a concessão do estatuto de países candidatos à Ucrânia e à Moldova. A decisão, que já era esperada, deixa nas mãos do Conselho Europeu aprovar a recomendação do executivo de Bruxelas, já na reunião do final da próxima semana.