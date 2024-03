Comissão brasileira em Moçambique para concluir projeto de dignidade laboral rural

O país sul-americano vai ser representado por especialistas da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério de Relações Exteriores (MRE), que coordena a iniciativa em parceria com a OIT, e ainda representantes da Embaixada do Brasil em Maputo e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), indicou a ABC numa nota enviada à agência Lusa.

"Em Moçambique, o projeto teve como objetivo contribuir para o fortalecimento da inspeção do trabalho, promover o trabalho decente no meio rural, principalmente por meio da apresentação de uma proposta de regulamento do trabalho rural, apoiar o país em seus esforços no combate ao trabalho infantil", indicaram as autoridades brasileiras.

Na segunda-feira, a comitiva vai encontrar-se com a diretora nacional do Trabalho de Moçambique, Marta Mate, estando ainda programada uma reunião com a ministra do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, Margarida Adamugi.

Na quinta e sexta-feira, de acordo com a mesma nota, a comitiva visita a cidade e a área rural de Nampula, "província responsável pela maior produção de algodão de Moçambique".

O projeto brasileiro nesta área abrangeu países como Mali, Paraguai, Peru e Tanzânia, sendo que o de Moçambique, concluído com esta missão, teve início em 2021.