Comissão da ONU recomenda processos por crimes de guerra israelitas

28 Fev, 2019

Segundo a agência Reuters, o relatório considera provável que nas mortes e ferimentos causados as forças israelitas tenham cometido crimes de guerra, pelos quais deveriam ser responsabilizados os atiradores que se possa identificar ou os comandantes das unidades em acção no local e no momento em que foram alvejados civis.





Os mortos e feridos registados são-no em grande parte dos casos por ocasião das manifestações semanais que tiveram lugar ao longo do ano na Faixa de Gaza e que foram alvejadas sistematicamente do lado israelita da fronteira. Entre as vítimas mortais contam-se 35 crianças, dois jornalistas e três paramédicos claramente identificados.

Segundo o relatório, "as forças de segurança israelitas mataram e feriram manifestantes palestinianos que não representavam qualquer ameaça iminente, de morte ou de ferimentos graves para terceiros, no momento em que foram atingidos, e que tão-pouco estavam a partidicpar directamente em acções de combate".







Os autores do relatório, liderados pelo jurista argentino Santiago Canton, afirmam dispor de informação confidencial sobre a identificação dos snipers e dos seus comandantes. O documento cobre o período de 30 de março a 30 de dezembro de 2018 e baseia-se em centenas de entrevistas com vítimas de ferimentos ou testemunhas, bem como nas fichas clínicas das vítimas, em gravações de vídeo, fotografias ou registos obtidos com drones. Ao todo, trata-se de 325 entrevistas e de cerca de 8.000 documentos.





A comissão de três investigadores que elaborou o relatório lembra, segundo citação do diário israelita Jerusalem Post , que o alvejamento intencional de civis que não estejam a participar nas hostilidades constitui um crime de guerra à luz do direito internacional. E sublinha também que em grande número de casos esses civis foram alvejados com munições letais e com clara intenção de matar.

O diário israelita lembra também que, à data de constituição da comissão que agora subscreve o relatório, Israel denunciou o que considerava ser o seu enfoque parcial e proibiu os seus membros de entrarem em Israel.



A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet recomendou a entrega de toda a informação obtida ao Tribunal Penal Internaciona, sediado na Haia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita declinou comentar o relatório e limitou-se a dizer que ele estava a ser estudado.