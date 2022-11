Comissão da ONU sobre racismo pede investigação à China por abusos a uigures

As acusações à China incluem tortura, violência sexual, desaparecimento de pessoas, trabalhos forçados e encarceramento em campos de concentração nas zonas desérticas da região de Xinjiang, situada no noroeste do país.

Pequim sempre negou a existência de tais instalações e qualquer envolvimento no sequestro de uigures da região, até que os complexos de edifícios erigidos no meio do deserto, rodeados de arame farpado e com torres de vigia com guardas armados foram localizados através da aplicação Google Maps.

A comissão instou também a China a libertar todas as pessoas arbitrariamente privadas da sua liberdade e encarceradas em Xinjiang nesses recintos que Pequim agora designa como "centros de formação profissional", mas que grupos e organizações de defesa dos direitos humanos classificam como campos de concentração ou de "reeducação".

Aquele organismo das Nações Unidas exortou ainda o Governo chinês a pôr fim às represálias contra os uigures e as restantes comunidades muçulmanas do país e apelou para que seja garantido o pagamento de indemnizações às vítimas de violações dos direitos humanos em Xinjiang.