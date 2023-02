Comissão da União Africana admite falta de eficácia das sanções contra golpistas

No seu discurso na cerimónia inaugural da 36.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da UA, Moussa Mahamat afirmou que "é evidente que estas sanções não parecem ter produzido resultados", mas, pelo contrário, "são desafiadas pelos Estados em causa e parecem agravar ainda mais a vida das populações, com um impacto negativo nas economias dos países".

Em causa está a situação da Guiné-Conacri, Mali e Burkina Faso, países afastados pela UA e sujeitos a sanções da organização e a pressões da comunidade internacional, medidas que não parecem ter agora resultado.

"Parece-me necessário reexaminar o sistema de combate às alterações anticonstitucionais para torná-lo mais eficaz contra o mal e mais preocupado com o bem-estar do povo e das suas condições económicas e sociais", considerou Moussa Mahamat.

Esta incapacidade de atuar contra governos anticonstitucionais "é sem dúvida um dos ângulos que a reforma do Conselho da Paz e da Segurança da UA deve focar-se de modo sério".

Por outro lado, "o terrorismo continua a propagar-se no Mali, Burkina Faso e na região do Lago Chade, com incursões esporádicas, mas não menos mortíferas, em Moçambique, Benim, Togo e Costa do Marfim", avisou Moussa Mahamat, que defende uma "onda nacional e internacional de solidariedade concreta, decisiva e imediata de apoio aos países afetados".

"O tempo de falar acabou", considerou.

No seu entender, "uma das maiores fragilidades de África manifesta-se nos campos políticos e de segurança, sendo que os dois se influenciam mutuamente" e estes problemas "acentuam a instabilidade política e a fragilização dos Estados".

Os casos são acentuados pelo "extremismo violento, a conflitualidade inerente aos processos eleitorais, os conflitos intercomunitários e as alterações climáticas".

No seu discurso, o presidente da Comissão reafirmou o empenho na zona de livre-comércio e no combate às alterações climáticas como elementos prioritários da política continental.