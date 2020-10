Comissão de inquérito anti-corrupção sul-africana intima ex-PR Zuma a testemunhar

A intimação acontece 10 dias depois de Zuma, que está a ser julgado no seu país por acusações de corrupção, acusar o presidente da comissão de ser "parcial" e exigir um pedido de escusa por parte do juiz.

Durante quase dois anos, a comissão ouviu dezenas de ministros e ex-ministros, funcionários eleitos, homens de negócios e funcionários públicos superiores, que trouxeram à luz do dia as zonas mais sombrias, do ponto de vista do funcionado do Estado, durante a era Zuma.

Pelo menos 34 testemunhas até à data implicaram direta e indiretamente o ex-presidente, de acordo com o conselheiro principal da comissão, Paul Pretorius.

"É importante que Zuma compareça perante a comissão, porque a maior parte das acusações de corrupção dizem respeito ao período em que foi Presidente", disse.

Mas o ex-presidente tem-se recusado repetidamente a testemunhar. Em Setembro, para explicar a sua ausência, os seus advogados evocaram riscos para a saúde ou argumentaram que Zuma está "ocupado" a preparar a sua defesa num outro caso de corrupção.

O presidente da comissão e vice-presidente do Tribunal Constitucional, Raymond Zondo, ordenou hoje que Zuma fosse convocado para ser ouvido 16 e 20 de Novembro.

Sublinhando estar a fazer o seu trabalho, Zondo disse que a intimação oferece a Zuma uma "oportunidade" para "limpar o seu nome".

O não comparecimento perante a comissão sem razão suficiente constituirá "um delito criminal", sublinhou Zondo.

Envolvido em escândalos, Jacob Zuma foi obrigado a demitir-se em 2018 e substituído por Cyril Ramaphosa, que se comprometeu a erradicar a corrupção no país.

O ex-presidente sul-africano é suspeito de ser conivente com a delapidação generalizada dos recursos do Estado através de meios ilícitos, especialmente ao favorecer os assuntos de um trio de empresários envolvidos em vários processos de corrupção, os irmãos Gupta.

A comissão de inquérito prosseguir os seus trabalhos até Março de 2021.