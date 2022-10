Comissão de Inquérito da ONU diz que ocupação israelita é ilegal

A comissão especial foi criada para investigar alegadas violações à Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano passado depois de uma guerra de 11 dias entre Israel e o grupo militante do Hamas em Gaza.



O relatório de 28 páginas, que analisa o impacto de vários anos de "políticas de ocupação e anexação" israelitas sobre os direitos humanos, diz ter "motivos razoáveis" para concluir que os palestinianos não conseguem garantir o direito à autodeterminação, incorrendo Israel em responsabilidades internacionais.



Os membros da comissão analisaram políticas do Governo israelita que consideram que têm tido um impacto "grave e multifacetado" em todas as áreas da vida palestiniana. O relatório enumera pontos como a destruição de casas e propriedades, os encarceramentos em massa, a violência das forças de segurança, bem como o impacto do bloqueio aéreo, terrestre e marítimo de Gaza, que limita aos palestinianos a satisfação de necessidades básicas, como o acesso a água potável. Os peritos concluíram que todos os pontos enumerados fazem parte de uma política coerciva destinada a forçar os palestinianos a abandonar as suas casas.



Miloon Kothari, um dos membros da Comissão afirmou que o facto de a população estar a ser privada de direitos económicos, sociais e culturais está a causar "traumas psicológicos" com consequências graves a longo prazo e, por isso, o tema tem de ser abordado "urgentemente".



O relatório refere também preocupações com os fortes impactos que o conflito causa nas crianças, que estão constantemente rodeadas de uma presença militar, de detenções, ataques e atos de violência. O facto de as mulheres serem vítimas de uma forte discriminação também é mencionado no documento.



No final do relatório, a Comissão solicitou um parecer consultivo urgente ao Tribunal Internacional de Justiça sobre as medidas jurídicas que podem ser aplicadas a Israel por se recusar continuadamente a pôr termo à sua ocupação.







No entanto, a missão diplomática de Israel contestou o relatório, por considerar que os comissários se empenham num "ativismo anti-Israel" e, que, por isso, não têm "legitimidade nem credibilidade" para abordar o assunto.