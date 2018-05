Comissão de investigação sobre repressão na Nicarágua é "ilegítima", afirmam estudantes

Lusa09 Mai, 2018, 08:35 | Mundo

Em comunicado, os estudantes declararam que "faltam à comissão verdade, justiça e paz - criada no passado domingo pelo parlamento de maioria pró-governamental e composta por elementos próximos do Governo - legitimidade e apoio" e exigiram a criação de uma outra, "pluralista, justa e fiável", como condição prévia para qualquer diálogo.

Segundo o presidente da comissão, Gustavo Porras, próximo do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a entidade terá as mãos totalmente livres para realizar as investigações necessárias sobre as 47 mortes ocorridas durantes confrontos com a polícia.

Os estudantes reclamam a criação de uma instância independente, composta nomeadamente por representantes de organizações de defesa dos direitos humanos.

Na semana passada, o Governo Ortega rejeitou o pedido da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) para visita o país e avaliar a situação no terreno.

O coletivo universitário, composto por delegados de todas as universidades, exigiu, além disso, o fim "da intimidação, da repressão e da perseguição" dos opositores pelas forças da ordem.

A onda de contestação começou a 18 de Abril, quando os estudantes saíram à rua para protestar contra uma reforma da Segurança Social que estabelecia um aumento dos descontos e uma redução do valor das pensões.

Apesar de o executivo ter deixado cair o projeto de lei, os protestos rapidamente se tornaram uma mobilização geral para condenar a usurpação do poder por Daniel Ortega, um antigo guerrilheiro de 72 anos que liderou a Nicarágua de 1979 a 1990 e depois novamente a partir de 2007.