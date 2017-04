Comissão eleitoral da Turquia avalia queixas da oposição

Graça Andrade Ramos - RTP 19 Abr, 2017, 10:06 / atualizado em 19 Abr, 2017, 10:31 | Mundo

Em causa está a decisão à última hora da Comissão Eleitoral turca, YSK, de validar milhares de boletins de voto não carimbados oficialmente.



Tanto a União Nacional de Advogados como a missão de observadores internacionais consideraram que a validação foi ilegal e provavelmente decisiva para a vitória resvés do sim no referendo - por cerca de um milhão e 200 mil votos.



Elev Korun, uma observadora austríaca do Partido dos Verdes nomeada pelo Conselho da Europa, referiu à radio ORF que "existem suspeitas de que até dois milhões e meio de votos podem ter sido manipulados". Um número que quase duplica a margem de vitória do 'sim', calculada em 51,4 por cento dos votos numa contagem preliminar.







Queixas de assédio aos eleitores nas assembleias de voto, de impedimento da entrada de observadores internacionais nos locais de votação, de utilização de urnas não seladas e vídeos colocados a circular nas redes sociais mostrando alegados apoiantes do Presidente Recep Tayyip Erdogan a colocar nas urnas boletins de voto pré-preparados ou a votar duas vezes, põem também em dúvida os resultados.



Centenas de turcos esperaram horas em filas esta terça-feira para apresentar as suas queixas à Comissão Eleitoral turca. As queixas só podiam ser apresentadas até dois dias depois do referendo.



O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, reagiu esta quarta-feira à polémica, dizendo que a apresentação de queixas por parte dos cidadãos é "um direito" mas apelar a protestos populares nas ruas não é. Yildirim reconheceu ainda que na votação o país deu um sinal ao partido no poder, o AKP, de que necessita ser mais cauteloso em certos assuntos.





Pedido de anulação

De acordo com os observadores internacionais a própria campanha já tinha sido claramente manipulada para favorecer o sim, através de uma comunicação social dominada pelo partido que apoia o Presidente Recep Tayyip Erdogan, o AKP.



Apesar dessa pressão, o não ganhou nos grandes centros urbanos e a vitória das pretensões do Presidente foi a mais renhida em 15 anos de atos eleitorais disputados por Erdogan.



O principal partido da oposição da Turquia, o CHP, interpôs terça-feira um pedido de anulação do referendo. O seu vice-presidente, Bülent Tezcan, afirmou na ocasião que "a vontade nacional foi roubada".



"O anúncio do YSK, que violou claramente a lei, levou a irregularidades e impediu a manutenção de registos que poderiam revelar eventuais erros", afirmou, acrescentando que não há meio nenhum de contar o número de boletins não carimbados envolvidos pela decisão.



"Só há uma coisa a fazer, anular esta votação", afirmou, dizendo esperar que a comissão eleitoral respeite as suas responsabilidades constitucionais na avaliação de queixas.



A formação pró-curda HDP denunciou igualmente o favorecimento do sim por parte do YSK e disse ter apresentado queixa de que os boletins de votos não carimbados poderão ter afetado até três milhões de eleitores.





Denúncias dos observadores

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, que teve a sua própria missão de observadores, denunciou por seu lado a falta de cooperação das autoridades na investigação a eventuais irregularidades.



Michael Georg Link, que liderou a missão da OSCE, disse que a decisão da YSK de validar os boletins não carimbados era uma clara violação da lei turca, embora não se pronunciasse sobre a eventual alteração do resultado do referendo devido à validação.



"Infelizmente, não podemos referir qualquer cooperação" das autoridades turcas, disse Link à cadeia alemã de jornais RND. "A decisão de Erdogan de prolongar o estado de emergência por mais 90 dias [tomada pelo executivo turco na segunda-feira] e comentários da comissão eleitoral, que já rejeitou acusações de manipulação, são uma mensagem clara", afirmou o responsável da OSCE.



A comissão eleitoral negou acusações de manipulação logo segunda-feira, garantindo que a decisão de validar os boletins não carimbados oficialmente foi tomada antes da abertura das urnas para a contagem dos votos. Lembrou ainda que a decisão de validar os boletins não foi inédita e que tinha sido já tomada noutras ocasiões.



É por isso pouco provável que venha a aprovar qualquer das queixas apresentadas pela oposição.



Os protestos dos partidários do não prosseguem, com manifestações geralmente pacíficas.

UE descartada

Para o próprio Presidente Turco a questão está "encerrada". Erdogan disse que os observadores internacionais deviam "conhecer o seu lugar" e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que falta imparcialidade aos monitores estrangeiros.



O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, afirmou por seu lado que "a vontade da nação exprimiu-se livremente nas urnas, o caso está encerrado".



De acordo com fontes turcas, Erdogan recebeu já telefonemas a felicita-lo pela vitória no referendo, tanto do Presidente russo Vladimir Putin como do Presidente dos EUA, Donald Trump, que prometeram ambos colaborar com Erdogan na luta contra o terrorismo nomeadamente na Síria.







Trump deverá mesmo reunir-se com Erdogan em maio, antes da uma cimeira da NATO, anunciou esta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu.



Felicitações que contrastam com a posição da União Europeia. Bruxelas apelou Ancara a realizar "um inquérito transparente sobre as presumíveis irregularidades constatadas pelos observadores", internacionais, exortando à "contenção".



A Turquia rejeitou firmemente o apelo. O ministro turco dos Assuntos Europeus, Omer Celik, considerou "inaceitável uma tal declaração especulativa por parte de um porta-voz" e recomendou à União Europeia que respeite "os processos democráticos".



Erdogan já admitiu um novo referendo sobre a reposição da pena de morte no pais que, a ser aprovada, afastaria definitivamente a eventual adesão da Turquia à União Europeia.

Regresso do sultanato

Binali Yildirim já disse que, após a publicação dos resultados definitivos em finais de abril, Erdogan seria convidado a reintegrar o AKP, aplicando o primeiro ponto da revisão constitucional decidida pelo referendo. Até agora, o Presidente da Turquia não podia ser membro de nenhum partido.



O cenário de eventuais eleições antecipadas foi no entanto afastado, prevendo-se um período de adaptação às 18 alterações constitucionais aprovadas no referendo até novembro de 2019, data em que os turcos deverão voltar de novo às urnas.



Desde uma alegada tentativa de golpe de Estado a 15 de julho de 2016 que Erdogan tem vindo a reforçar os seus poderes, tendo ordenado o encerramento dos media da oposição e a detenção de milhares de pessoas, desde políticos e membros da polícia e das forças armadas, a jornalistas, professores, advogados ou juízes.



A alteração do regime parlamentar para um regime presidencial é considerada por muitos analistas como o regresso do sultanato e a destruição da laicidade oficial turca.