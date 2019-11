Comissão Europeia abriu um processo por infração contra o Reino Unido

A comissão começa por recordar que é a guardiã dos tratados e que é nessa condição que enviou uma notificação ao Reino Unido por violar as obrigações do tratado da União Europeia a não sugerir um candidato a comissário. Agora o Reino Unido tem até sexta-feira para apresentar as razões que considera estarem do seu lado.