Comissão Europeia acredita que será possível ir de férias, com normalidade, no próximo verão

Reuters

A vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, está convicta e acredita que será possível ir de férias, com normalidade, já no próximo verão. E manifesta-se confiança numa recuperação do turismo, graças ao livre-trânsito digital.