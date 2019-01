Comissão Europeia admite alargar até julho prazo para o Brexit

Ao jornal The Guardian, um alto responsável europeu admitiu esse prolongamento, caso a primeira-ministra britânica precise de mais tempo para ratificar o acordo de saída ou num cenário de eleições antecipadas.



Theresa May fez hoje um último apelo aos deputados para que aprovem 3ª feira o acordo já alcançado com a União Europeia.



Num artigo publicado no jornal Sunday Express, a primeira-ministra pede aos deputados que coloquem o interesse do país em primeiro lugar e acabem com os jogos políticos.



Em entrevista à BBC, o líder do partido trabalhista avisou já que vai apresentar brevemente uma moção de censura ao Governo.



Jeremy Corbyn, líder trabalhista, anunciou que em breve apresentará uma moção de censura.