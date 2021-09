Comissão Europeia ameaça Minsk para controlar nova crise migratória a leste

A Polónia, Lituânia e a Letónia declararam o estado de emergência nas suas fronteiras com a Bielorrússia enquanto

A suspensão pretendida pela Comissão irá aplicar-se apenas a membros do Governo bielorusso representantes de delegações oficiais, deputados dos Parlamentos, nacional ou regionais, e a altos magistrados do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional, com ligações ao regime de Lukashenko e “no exercício das suas funções”.

O acordo da UE sobre os vistos pedidos por bielorrussos fixa os custos médios processuais em cerca de 35 euros e reduz os tempos de espera de emissão. Entrou em vigor em julho de 2020, apenas um mês antes de uma repressão brutal por parte de Lukashenko sobre manifestantes que protestavam pacificamente contra a usurpação de resultados eleitorais., que continuarão a beneficiar das suas vantagens”, referiu a Comissão.A ameaça é contudo sobretudo simbólica, uma vez que a maioria dos altos responsáveis bielorrussos que poderiam beneficiar do acordo já está abrangida por outras sanções.

Devido a meses de repressão da oposição no país e ao desvio de um voo comercial entre Atenas e Vilnius por parte de Minsk, para deter um opositor de Lukashenko, a União Europeia proibiu, no final de junho de 2021, 166 personalidades bielorrussas de permanecer no seu território, incluindo o Presidente e dois dos seus filhos.







Quinze entidades ligadas ao regime viram os seus bens congelados. A UE castigou ainda os setores chave da produção de potássio, de petróleo e de tabaco.

Contrabando "estatal" de migrantes

, uma vez que vários milhares destes têm conseguido entrar ilegalmente no bloco nos meses mais recentes, através dos três Estados-membros do leste europeu, Polónia, Lituânia e Letónia, que fazem fronteira com a Bielorrússia.

Em julho, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, indicou que a UE estava a preparar “sanções económicas mais graves” para convencer Minsk a desistir de patrocinar a passagem dos migrantes ilegais.

A comissária europeia para a Administração Interna, Ylva Johansson denuncioue de “facilitar uma nova forma de tráfico” de seres humanos.“Não é um regime com o qual devamos cooperar. Devemos manter-nos firmes”, afirmou Johansson.A responsável pela Administração Interna da UE referiu que a maioria dos migrantes que foram “mais ou menos empurrados para a União Europeia pelo regime bielorrusso, são iraquianos”, mas entre eles encontravam-se também cidadãos dos Camarões, do Bangladesh e do Afeganistão.A suspensão de voos diretos entre Minsk e Bagdade e o repatriamento por parte do Iraque dos migrantes bloqueados na fronteira com a UE está a fazer Lukashenko “virar-se provavelmente para outros países” para “instrumentalizar” os migrantes.Imagens vídeo captadas pela agência de fronteiras da EU, Frontex, perto da fronteira lituana com a Bielorrússia, mostram os migrantes a serem retirados de uma carrinha sendo-lhes mandado caminhar.Os responsáveis europeus descrevem as ações de Minsk como contrabando estatal de migrantes. “Esta é uma forma de Lukashenko ganhar dinheiro”, acusou Johansson. “”.“É um ato de agressão de um regime desesperado sob pressão de sanções da EU”, acrescentou a comissária. “Lukashenko está a importar ou a acolher migrantes, incentivando migrantes a vir a Minsk e depois facilita-lhes não só a ida até às fronteiras europeias como os empurra para a União Europeia. E isto é naturalmente inaceitável. É uma forma de instrumentalizar seres humanos e pôr-lhes a vida em risco”.

Empurrados como num jogo de futebol

”, considerou por seu lado esta quarta-feira a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

O recado de Schinas destinou-se sobretudo à Polónia, que tem respondido com firmeza às violações das suas fronteiras, erguendo barreiras de arame farpado, ignorando apelos de Bruxelas para respeitar os direitos dos migrantes, aceitar observadores externos e auxílio por parte da Frontex.

Pelo menos cinco migrantes terão morrido na fronteira polaca com a Bieolorrússia e na semana passada uma equipa de jornalistas da BBC encontrou um grupo de homens africanos a tremer numa floresta na zona fronteiriça. Um nigeriano afirmou aos repórteres que tinham estado a ser empurrados entre os dois países como num jogo de futebol. “Os bielorrussos espancam-nos e empurram-nos para a Polónia; os polacos apanham-nos, espancam-nos e empurram-nos para a Bielorrússia”, contou.



Varsóvia baniu entretanto a presença de jornalistas e de Organizações Não Governamentais na área fronteiriça.





, esperada quinta-feira em Varsóvia para debater a crise.Varsóvia tem pressionado Bruxelas a agir com maior firmeza com Minsk e o seu Presidente Lukashenko.“Necessitamos do apoio da Polónia na proteção das fronteiras externas mas”, afirmou Johansson aos repórteres.A comissária prometeu uma “discussão franca e aberta” quando se encontrar quinta-feira com Kaminski no aeroporto da capital polaca.