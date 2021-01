Comissão Europeia anuncia investimentos de 300 milhões no espaço

As verbas, anunciadas durante a Conferência Europeia do Espaço, resultam de uma parceria entre o Executivo comunitário e o Fundo Europeu de Investimento e serão alocadas a dois fundos de tecnologia espacial: a Orbital Ventures e o Primo Space.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que a Orbital Ventures, com sede no Luxemburgo, se foca em tecnologias espaciais que vão das áreas da "geolocalização" e "observação da Terra" à "robótica" e "satélites".

Já a Primo Space, "o primeiro fundo de transferência de tecnologias apenas focado em tecnologias espaciais", encarrega-se de "investir em projetos ou empresas num estado inicial" e promove a "comercialização de inovações pioneiras na indústria espacial europeia".

"Promover a concorrência na indústria espacial é um elemento essencial para a recuperação do setor (...) [Os investimentos] apoiam o desenvolvimento de start-ups europeias no setor do espaço e mostra que os negócios espaciais europeus estão em crescimento", referiu o comissário em comunicado.

O anúncio surge após a comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, ter destacado, durante a Conferência Europeia do Espaço, o "papel importante" que as pequenas e médias empresas no setor espacial têm para a recuperação económica da União Europeia (UE), salientando que são "uma prioridade para o investimento europeu".

"Eu acredito firmemente que as pequenas e médias empresas no setor do espaço irão ter um papel importante no nosso sucesso. Juntos, podemos emergir mais fortes, mais verdes, mais modernos e basear a recuperação da Europa na sua força maior: as políticas europeias comuns, que se estendem da mais pequena localidade ao espaço", tinha referido a comissária.

Também o ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior qualificou o espaço de "recurso crítico" na transição verde e digital da UE, durante uma intervenção na mesma conferência.

"A ideia de que o espaço é um recurso crítico para a transição verde e digital, e para construir uma resiliência europeia, deve ser muito clara", referiu Manuel Heitor.Spaceport de Santa Maria

No âmbito desta ajuda financeira podem estar as candidaturas apresentadas até para a construção e exploração do Spaceport de Santa Maria. Um projecto inserido no Programa Internacional de Lançamento de Satélites dos Açores (AISLP, Atlantic International Satellite Launch Programme).

Na terça-feira, foram já abertas as propostas de dois consórcios, correspondendo ao início da última fase do procedimento de diálogo concorrencial para a construção, operação e exploração de um Porto Espacial em Santa Maria.



Após a fase de “avaliação das propostas”, ocorrerá o anúncio da proposta vencedora, que ficará obrigada ao cumprimento de um exigente caderno de encargos e aos estudos de impacto ambiental.

Entretanto, no passado dia 8 de Janeiro, foi aprovada, em Conselho de Governo, a Resolução n.º 4/2021 de 8 de janeiro de 2021, que prorroga o mandato da EMA–Espaço (Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço), que tem o objetivo de gerir, administrar e coordenar todas as atividades científico-técnicas de índole aeroespacial desenvolvidas na Região Autónoma dos Açores.

No decreto pode ler-se queO Programa do XIII Governo dos Açores prevê a criação de uma Entidade Espacial Regional para "responder à necessidade de gestão das atividades espaciais na Região".

c/ Lusa