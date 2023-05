Comissão Europeia apresenta mecanismo para incentivar a produção de munições

O bloco europeu está a apoiar a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado, mas o apoio às Forças Armadas da Ucrânia está a esgotar os "stocks" de munições dos 27.Nesse sentido, o mecanismo "Ato de Apoio à Produção de Munições" (Act to Support Ammunition Production, ASAP), que possibilita a utilização de fundos de coesão, tem como objetivo estimular a criação de uma indústria para produzir munições que assegurem o apoio continuado à Ucrânia, o reabastecimento dos ‘stocks’ dos Estados-membros e a sua preservação no futuro.Em declaração à Lusa, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, explicou que os 27 ainda têm “uma base industrial de produção de munições substancial e diversificada”.