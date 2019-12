Comissão Europeia assume compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050

Trata-se de um compromisso que abrange sectores como a agricultura, os transportes, a indústria química ou a construção, para reduzir as emissões de carbono e compensar essas emissões através de políticas de proteção do ambiente.



A Comissão Europeia promete investir 100 mil milhões de euros para apoiar as regiões mais desfavorecidas do continente e garantir uma transição conjunta para uma economia mais limpa.