Comissão Europeia criou equipa de resposta ao novo coronavírus depois de o nível de risco ter subido para "elevado"

Com mais de 2100 casos confirmados e 38 mortos em 18 países da UE, oDurante a conferência de imprensa decorrida em Bruxelas esta segunda-feira que juntou a presidente da Comissão Europeia e cinco comissários europeus, a mensagem parece ser unânime: é preciso prepararmo-nos, tomar medidas, mas sem alarmismos., alertou Janez Lenarcic, comissário europeu para a Gestão de Crises.A comissária europeia da Saúde também concorda que o desenvolvimento do novo coronavírus deva preocupar todos os países, mas sublinha que “não é momento para pânico ou desinformação, alimentando a ansiedade”. “Todos devemos permanecer calmos e centrados, de forma a prosseguir o trabalho necessário para combater esta doença”, acrescentou Stella Kyriakides.

Como está a agir a UE?

A presidente da Comissão Europeia referiu que a propagação do novo coronavírus se trata de “uma situação muito complexa que exige, por um lado, uma ação muito célere, e, por outro lado, uma forte coordenação entre todos os diferentes setores”.A equipa é composta por cinco comissários responsáveis pela gestão de crises, saúde, questões relacionadas com as fronteiras, mobilidade e contextos macroeconómicos.

“O trabalho desta equipa assentará em 3 pilares: 1) a área médica – medidas de contenção e previsão do surto; 2) a mobilidade – transporte, viagens e questões relacionadas com o espaço Schengen; e 3) economia - análise de setores empresariais bem como cadeias de valor e impacto na macroeconomia”, anunciou a Comissão Europeia em comunicado.







No seguimento destas medidas, a Comissão Europeia lançou uma página online onde "é possível obter informações sobre as atividades-chave da Comissão Europeia no combate ao vírus".

Relativamente à questão das fronteiras, a Comissão Europeia comunica nesta página que “todas as medidas relevantes de controlo nas fronteiras devem ser coordenadas entre os Estados-Membros a nível da UE, a fim de evitar práticas divergentes de controlo nas fronteiras e garantir a adoção de medidas baseadas em pareceres científicos sólidos, bem como nos princípios da necessidade e proporcionalidade”.A Comissão Europeia diz ainda que “todas as decisões de recusar ou aceitar a entrada no território de um Estado-Membro devem estar sujeitas a uma avaliação individual realizada pelas autoridades competentes”. “É da responsabilidade dos Estados-Membros recusar a entrada por motivos de saúde pública a nacionais de países terceiros”, sublinha.A nível económico, o comissário europeu da Economia destacado nesta equipa de resposta ao coronavírus considera que “o facto de ser ainda demasiado cedo para medir o impacto desta queda, isso não implica que não possamos reduzi-la”.Para coordenar a reação da UE ao surto, os ministros da saúde da UE vão reunir-se em Bruxelas na sexta-feira para uma reunião extraordinária, a segunda deste ano para tratar da crise do coronavírus.

Também os ministros das finanças e da saúde da zona Euro vão reunir-se esta semana para delinear as medidas concretas a serem tomadas para conter os efeitos da doença.