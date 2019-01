Comissão Europeia critica amnistia para governantes corruptos na Roménia

Jean-Claude Juncker disse que a amnistia será um passo atrás no respeito pelo Estado de Direito na União Europeia e exigiu que o país abandone a lei concebida para amnistiar o líder do partido no Governo.



A proposta do Partido Social Democrata, que lidera o Governo romeno, prevê a amnistia de condenações que resultaram do uso abusivo de escutas ou outros meios pelas autoridades do país.



A lei pode retirar a condenação de vários tipos de casos, incluindo o que envolveu o líder do próprio PSD da Roménia, Liviu Dragnea, condenado por fraude eleitoral e atualmente impedido de ser primeiro-ministro.



Jean-Claude Juncker não deixou passar o assunto e durante uma das conferências de imprensa de arranque da presidência romena do conselho europeu, avisou Bucareste.