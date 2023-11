Comissão Europeia dá luz verde ao início das negociações de adesão da Ucrânia e Moldova à UE

Moldova has undertaken significant reforms, despite constant destabilisation efforts against its democracy.



The Commission recommends that the Council opens accession negotiations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2023

Num relatório de 1.200 páginas sobre o futuro alargamento do bloco de 27 membros, a UE salienta que as conversações deveriam ser formalmente iniciadas assim que os dois países acelerarem as reformas em curso.Von der Leyen enalteceu o trabalho desenvolvido pela Ucrânia e Moldova para cumprir as metas impostas pelos 27, apesar das adversidades que os dois países atravessam.“Os ucranianos estão a reformar profundamente o seu país e a preparar-se para a adesão, ao mesmo tempo que travam uma guerra existencial”, escreveu a presidente da Comissão Europeia na rede social X (antigo Twitter).Von der Leyen destacou também os esforços da Moldova em aplicar “reformas significativas, apesar dos constantes esforços de desestabilização contra a sua democracia”.

Zelensky saúda “passo forte e histórico”

I welcome today’s recommendation by the European Commission to open EU accession negotiations with Ukraine.



This is a strong and historic step that paves the way to a stronger EU with Ukraine as its member.



I thank the EU and personally @vonderleyen for supporting Ukraine on… pic.twitter.com/7py1imxCRT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

A decisão do executivo comunitário foi particularmente saudada em Kiev, com o presidente ucraniano a prometer continuar no caminho das reformas., acrescentou.A Ucrânia aguardava ansiosamente esta luz verde de Bruxelas, depois de ter recebido o estatuto de país candidato à UE em junho do ano passado, num gesto simbólico poucos meses após o início da invasão russa.No entanto, este parecer positivo dado esta quarta-feira pela Comissão Europeia está ainda longe de ser o fim do caminho para a Ucrânia e para os outros países candidatos.

Quais os próximos passos?

O parecer precisa agora de ser apreciado e votado pelos líderes dos 27, no Conselho Europeu agendado para o próximo mês de dezembro., onde se incluir a Turquia, cujas negociações foram iniciadas em 2005 mas estão congeladas desde junho de 2018.É nesta fase que se espera que o processo não seja tão fácil, já que a expansão do bloco europeu para leste é um ponto que divide os Estados-membros da UE.Face a este ceticismo de alguns Estados-membros, Ursula von der Leyen foi clara no seu anúncio desta quarta-feira:A Comissão Europeia também recomendou esta quarta-feira a abertura de negociações da UE com a Bósnia, mas apenas quando forem cumpridas as condições necessárias com os critérios de adesão, e a atribuição do estatuto de país candidato à Geórgia, “tendo em conta que algumas medidas de reformas devem ser tomadas”.

c/agências