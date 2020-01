Comissão Europeia dispõe-se a mediar conflito entre Irão e Estados Unidos

A União Europeia quer mediar o conflito latente entre os Estados Unidos e o Irão para salvaguardar o acordo nuclear e evitar uma escalada da violência. Numa reunião de emergência do Conselho de Negócios Estrangeiros, os chefes da diplomacia dos 28 reforçaram a ideia de que a via do diálogo é a única capaz de salvaguardar a paz na região.