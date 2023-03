Comissão Europeia divulga proposta sobre o mercado elétrico

Depois de meses de acentuada crise energética e de ter avançado com várias medidas de emergência em resposta, o executivo comunitário apresenta a sua proposta para reconfiguração do mercado elétrico europeu, de forma a proteger os consumidores da excessiva volatilidade dos preços, facilitar o seu acesso a energia segura proveniente de fontes limpas e tornar o setor mais resiliente.A apresentação será feita a partir das 13h30 (hora de Lisboa) pela comissária europeia da Energia, Kadri Simson, que numa entrevista à agência Lusa no final do ano passado vincou que esta seria uma reforma para melhorar, a longo prazo, a conceção do mercado de eletricidade.Na altura, a responsável europeia pela tutela disse que a ideia é, por isso, “dar aos consumidores os benefícios das energias renováveis e tecnologias de baixo carbono a preços acessíveis, preservando ao mesmo tempo os benefícios de um sistema elétrico comum”.