Comissão Europeia diz que é preciso poupar no gás natural

Um aviso que surge numa altura em que a Rússia poderá estar prestes a cortar por completo o abastecimento de gás. Bruxelas avisa os Estados-membros de que só será possível aguentar a época mais fria se existir uma redução no consumo - uma redução na ordem dos 15 por cento já a partir do próximo mês.O presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, avisa que vai ser muito difícil para Portugal atingir essa meta de 15 por cento na redução de gás, porque o país precisa dessa fonte energética para produzir electricidade devido à situação de seca.