Comissão Europeia diz que já tem doses para vacinar 80% da população

A Comissão Europeia negociou com a Pfizer a entrega de mais 300 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 até ao final do ano. A presidente da Comissão disse que com este acordo, em conjunto com o da Moderna, será possível vacinar 80% da população europeia.