Comissão Europeia e Nações Unidas discutem prioridades mundiais

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e nove comissários participam nesta reunião, que se prolonga até sexta-feira, que terá também a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e de outros altos funcionários das Nações Unidas.O executivo comunitário destacou, num comunicado, que esta reunião inédita “eleva a parceria União Europeia (UE)-ONU a outro nível”, indicando ainda que





Ainda de acordo com Bruxelas, a Comissão e a ONU discutirão "como a parceria UE-ONU pode ajudar a abordar áreas decisivamente prioritárias como a segurança alimentar, a ação climática e a proteção da biodiversidade, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a cooperação digital".



"O mundo está num ponto de inflexão importante. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia está a prejudicar a ordem internacional e a economia global. É uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, com consequências que vão além da Ucrânia e da Europa. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a ONU para defender o multilateralismo, que é a melhor proteção contra o 'direito de poder', e para enfrentar as necessidades prementes do mundo", comentou, na última quarta-feira, Von der Leyen, antecipando o "retiro" nova-iorquino.



No final dos trabalhos, Von der Leyen e António Guterres deverão dar uma conferência de imprensa, sexta-feira ao final da tarde em Nova Iorque.