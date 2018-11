Comissão Europeia espera nova cimeira UE-África do Sul dentro de dois anos

Lusa15 Nov, 2018, 16:09 | Mundo

"Espero que a próxima cimeira UE-África do Sul se realize daqui a dois anos", disse Juncker, salientando que o último encontro de alto nível entre Bruxelas e Pretória teve lugar em 2013, intervalo que considerou "demasiado longo".

"A África do Sul e a UE têm a mesma divisa -- `Unidos na diversidade`", salientou também, destacando que o país é um "parceiro muito importante" na região.

Por seu lado, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, considerou, na conferência de imprensa no final da 7.ª cimeira UE-África do Sul, que a reunião "foi um momento de renovação dos laços e desenvolver as fundações de uma relação muito melhor entre nós".

A UE, lembrou o líder sul-africano, "o maior parceiro comercial da África do Sul", sendo que mais de 2.000 empresas europeias operam naquele país.

Na sua intervenção, Ramaphosa apelou ainda à UE para um reforço da ajuda ao Zimbabué, reforçando que este "está no caminho de grandes reformas e tem de ser apoiado".

A cimeira realizou-se no quadro da parceria estratégica UE-África do Sul, assinada em 2007, com a participação de Juncker, Ramaphosa e do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.