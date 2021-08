Comissão Europeia fecha contrato antecipado de compra da vacina Novavax

São 100 milhões de doses desta vacina de uma empresa americana, com opção de mais 100 milhões até 2023. Tudo depende agora da aprovação pela EMA, a Agência Europeia do Medicamento. Bruxelas prevê que os estados-membros recebam as primeiras doses até ao final do ano.