Comissão Europeia. Líderes da UE sem acordo sobre candidatos

Os líderes da UE não chegaram a “nenhuma maioria” sobre “qualquer candidato” à presidência da Comissão Europeia, depois de horas reunidos, informou o presidente do Conselho Europeu no final de uma longa maratona negocial.





Reportagem de Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas As discussões no Conselho Europeu, que decorreram em Bruxelas, terminaram na madrugada desta sexta-feira sem acordo. Por isso, foi agendada uma nova cimeira para dia 30 de junho às 18h00.







“O Conselho Europeu teve uma longa discussão sobre as nomeações, tendo em conta as conversações que tive e as declarações feitas no Parlamento Europeu". No entanto, "não houve maioria relativamente a qualquer candidato”, declarou Donald Tusk num comunicado de imprensa





As conversações entre os líderes dos 28 Estados-membros, com vista à nomeação para os cargos de topo da UE para o próximo mandato de cinco anos, duraram cerca de quatro horas e às primeiras horas da madrugada ainda não havia acordo sobre os candidatos.





Donald Tusk disse à imprensa que "o Conselho Europeu concordou que é necessário um grupo que reflita a diversidade da UE" e, por isso, os chefes de Estado e de Governo voltam a reunir dia 30 de junho. O presidente do Conselho Europeu acrescentou que até à nova cimeira vai "continuar as consultas, incluindo com o Parlamento Europeu".







Os líderes europeus têm de eleger, entre os candidatos, para o lugar na presidência da Comissão Europeia, do Conselho Europeu,da Assembleia, do Banco Central Europeu e para o cargo de Alto Representante para a Política Externa.





Os nomes dos três principais candidatos para a presidência da Comissão Europeia foram apresentados aos líderes da UE no Conselho Europeu. Manfred Weber do Partido Popular Europeu, Frans Timmermans dos Socialistas Europeus e Margrethe Vestager dos Liberais são os principais nomes indicados das três maiores famílias políticas, embora nenhum tenha conseguido uma maioria de apoio.





A reunião neste Conselho Europeu centrou-se, principalmente, na nomeação para a presidência da Comissão Europeia. Tendo as conversações terminado sem um acordo e nenhum candidato com maioria no Conselho, Jean-Claude Juncker disse, em tom de brincadeira, que lhe "parece que não é muito fácil" substituí-lo.