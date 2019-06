Comissão Europeia. Líderes europeus não chegam a consenço na escolha para cargos da UE

As discussões no Conselho Europeu sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia terminaram esta quinta-feira de madrugada, em Bruxelas, e sem acordo. Por isso foi agendada nova cimeira para 30 de junho, indicaram fontes diplomáticas.



A discussão entre os chefes de Estado e de Governo dos 28 sobre os nomes a designar para a liderança das instituições europeias para os próximos cinco anos teve início no jantar de trabalho, por volta das 21h30 locais, prolongando-se por quatro horas, mas não foi alcançado um compromisso. Nesse sentido o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, agendou nova cimeira para 30 de junho, às 18h00.



Uma vez que não chegaram a acordo, os líderes dos 28 Estados-membros entregaram-se a exercícios de repartição de poder, mas apenas conseguiram excluir alguns candidatos.



Para Angela Merkel, Chanceler da Alemanha, considera que é urgente "lidar com esta situação e, naturalmente, queremos uma solução comum com o Parlamento Europeu".