Comissão Europeia quer desenvolver ainda mais biotecnologia nos 27

Em comunicado, o executivo comunitário apresentou um conjunto de propostas, ainda embrionárias, para desenvolver a biotecnologia, numa altura em que o mundo está a assistir a um crescimento da inteligência artificial e de outras tecnologias.

Sem adiantar pormenores, o executivo de Ursula von der Leyen diz que quer "incentivar o investimento público e privado", com recurso a instrumentos próprios de Bruxelas para "apoiar a biotecnologia", nomeadamente o "Horizon Europe" ("Horizonte Europa") e a Plataforma Europeia para Tecnologias Estratégicas.

Nesse sentido, a Comissão Europeia quer incluir no programa para 2025 desafios para esta área e vai estudar até ao final do presente ano as barreiras ao desenvolvimento da biotecnologia e "maneiras de apoiá-la na consolidação de fundos de investimento".

A Comissão vai ainda fazer um relatório para conhecer o `estado da arte` deste setor e procurar maneiras de estimular o mercado, comprovando, por exemplo, que os produtos biotecnológicos têm uma pegada ambiental menor do que os petroquímicos.