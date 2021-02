Comissão Europeia quer diminuir os números de casos e mortes por cancro

EPA

No plano de Luta contra o Cancro hoje apresentado a prevenção a palavra de ordem é diminuir o número de casos e mortes oncológicas, sobretudo no que se refere a diminuir os factores de risco com o álcool e o tabaco, mas também a aumentar os diagnósticos precoces e os rastreamentos em todo o território europeu.