Comissão Europeia quer políticas salariais das empresas mais transparentes

Na Europa, em média, as mulheres ganham menos 14% do que os homens, para realizarem o mesmo tipo de trabalho. Uma diferença que se acentuou com a pandemia de Covid-19 e que a Comissão Europeia quer eliminar, tornando mais transparentes as políticas salariais das empresas, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.