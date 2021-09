Comissão Europeia recorda Sampaio como homem de valores e princípios fortes

De Bruxelas começam também a chegar as reações à morte de Jorge Sampaio. A Comissão Europeia recorda-o como um homem de valores e princípios fortes. O presidente do Parlamento Europeu diz que o antigo presidente da República será sempre uma referência para os defensores do Estado de Direito