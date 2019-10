Comissão Europeia rejeita adiamento do Brexit

Foto: Johanna Geron - Reuters

O presidente da Comissão Europeia rejeita qualquer possibilidade de prolongar o prazo do Brexit, caso o Parlamento britânico chumbe o acordo alcançado nas últimas horas entre Londres e Bruxelas.

Com a saída do Reino Unido marcada para dia 31de outubro, Jean Claude Juncker, diz que não vê quaisquer justificações para um novo adiamento.



Já o primeiro-ministro britânico ficou entusiasmado e considera que o acordo é positivo para todas as partes.



A correspondente da Antena 1, Andrea Neves, acompanhou a declaração conjunta, ao início da tarde, marcada por alguns momentos de boa disposição.