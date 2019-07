Comissão Europeia. Weber acusa eixo Macron-Orban de o ter afastado da presidência

RTP04 Jul, 2019, 19:47 / atualizado em 04 Jul, 2019, 20:37 | Mundo

Manfred Weber, membro dos democratas-cristãos da Baviera, CSU, era o cabeça de lista dos conservadores europeus e deveria ter sido o escolhido para a presidência da Comissão Europeia, se o sistema dos Spitzenkandidaten tivesse sido respeitado.





Três dias de discussões e desentendimentos no Conselho Europeu acabaram por ditar a sua desistência, terça-feira, e a escolha de Ursula von Der Leyen, ministra alemã da Defesa, para Presidente da Comissão.







Manfred Weber apontou agora o dedo aos líderes de França e da Hungria.



"Estamos agora perante um campo em ruínas", lamentou. Estrasburgo em alvoroço



Todo o processo de escolha dos principais cargos europeus foi severamente criticado também pelos eurodeputados, para quem "isto não é democracia".





A condenação foi transversal a todos os grupos políticos representados no Parlamento, e seguiu-se às explicações do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, dadas no Parlamento Europeu.









O Conselho Europeu ignorou na verdade o sistema parlamentar do principal candidato, que procurava introduzir alguma democracia no processo de escolha do presidente da Comissão Europeia.







O sistema Spitzenkandidaten, acordado pelo Parlamento, previa que cada grupo nomeasse um candidato, o qual deveria apresentar um manifesto identificável, para ser presidente da Comissão Europeia.







O candidato do grupo mais votado - ou aquele que conseguisse comandar a maioria dos votos dos eurodeputados - seria o líder do executivo europeu, mas os líderes da União Europeia recusaram traduzir em lei o sistema e ignoraram-no completamente nos últimos dias.







Em vez disso, os líderes dos Governos europeus acabaram por escolher de Ursula von der Leyen, cujo nome nunca esteve representado nos boletins de voto e não tem sequer programa eleitoral.





"Não vou cumprimentar o Conselho. Presidente Tusk, não posso apoiar a forma como as coisas foram feitas e a falta de respeito que mostrou a outras instituições", criticou Gonzales Pons, porta-voz do maior grupo parlamentar europeu, de centro-direita, o PPE.

"Isto não é democracia"

As críticas de Pons adquirem ainda mais peso porque Ursula von der Leyen, membro da CDU, o partido da chanceler Angela Merkel, é um membro do PPE.







"O futuro da Europa não pode mais ser decidido atrás de portas fechadas. O processo Spizenkandidat não é sobre uma pessoa ou um nome - os cidadãos da Europa querem eleger a pessoa que governa a Europa. Isto não é revolucionário, isto é democracia", denunciou Pons.



"O Conselho tem o direito de propôr um candidato para liderar a Comissão. No entanto, o que o Conselho não tem o direito a fazer é ignorar todos os candidatos que foram votados pelos cidadãos europeus", acrescentou.



Mesmo a forma como os líderes europeus escolheram os nomes para outros cargos da Europa foi claramente "contra os tratados", acusou Pons.





"Estiveram a dizer ao Parlamento quem deveria nomear como presidente da nossa câmara! Chegaram ao ponto em que vocês decidem quem fica responsável do Banco Central Europeu, como se fosse mais uma nomeação política", acrescentou.





"Isto não é democracia - vocês estão a dar razão aos eurocéticos e aos nacionalistas. Nenhum dos membros do Conselho aceitaria que isto sucedesse nos seus países. Seria levado perante o Tribunal Constitucional", disse ainda Gonzales Pons.

"Grotesco"

Iratxe García Perez, líder do segundo maior grupo, os socialistas de centro-esquerda, afirmou por seu lado que os líderes europeus não podem "chegar aqui e apresentar a posição do Conselho e dizer que temos de a votar".





Os socialistas europeus estão especialmente amargos pela recusa do seu candidato, o holandês Frans Timmermans.







"Acreditamos que deveria ter sido Frans Timmermans a liderar a Comissão, porque era o Spizenkandidat que poderia conseguir a maioria dos votos neste parlamento e devido às regras democraticas que estabelecemos" defendeu Iratxe García Perez.





"Este acordo de bastidores após dias de conversações é grotesco e satisfaz apenas os jogos de poder partidário", classificou por seu lado a liderança dos Verdes. O mesmo grupo reconhece que, apesar de todas as críticas, a disciplina partidária poderá acabar por falar mais alto, o que irá "enfraquecer a posição do Parlamento".







Ursula von der Leyen necessita da maioria dos votos dos 751 eurodeputados e tem duas semanas para os convencer de que merece o lugar.





Além do seu nome para a Comissão Europeia, os líderes europeus escolheram Christine Lagarde para a presidência do BCE, substituindo Mario Draghi, e o primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu, no lugar de Donald Tusk.



Por sua vez, o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, o socialista Josep Borrell, foi nomeado como Alto Representante da UE para a Política Externa, substituindo Federica Mogherini.



"Não posso dizer aos meus eleitores,", fulminou Manfred Weber numa entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal alemão Bild."Estou obviamente muito dececionado. Como político, sei que se podem ganhar ou perder eleições.", fustigou o candidato."Houve discussões nos corredores e sessões noturnas durante as quais o eixo Macron-Orban se impôs", denunciou ainda Manfred Weber. De acordo com o candidato, "Macron disse. E de repente, trabalham juntos e prejudicam a Europa democrática", acusou.