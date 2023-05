Comissão melhora estimativa do crescimento alemão para 1,4% em 2024

De acordo com as previsões macroeconómicas da primavera, hoje divulgadas, o executivo comunitário mantém a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha nos 0,2%, em 2023, mas melhora de 1,3% para 1,4% as do próximo ano, em relação às estimativas divulgadas em fevereiro.

Esta ligeira melhoria, estima a Comissão Europeia, deve-se à "recuperação do consumo e do investimento".

A inflação -- que as previsões do inverno apontavam para taxas de 6,3% este ano e 2,4% no próximo, foi revista em alta para os 2,7% em 2024.

A taxa de emprego na Alemanha deverá fixar-se nos 3,2% em 2023 e recuar ligeiramente para os 3,1% em 2024.

O défice das contas públicas é estimado, este ano, em -2,3% do PIB, para recuar, em 2024, para os 1,2% e a dívida púbica deverá aliviar dos 65,2% do PIB em 2023 para os 64,1% no próximo ano.

A Alemanha, analisa Bruxelas, está a recuperar da crise no mercado energético causada pela disrupção nas importações de gás russo e a indústria tem-se mostrado resistente aos elevados custos de produção.

Por seu lado, o mercado de trabalho da maior economia da União Europeia (UE) deverá manter o seu desempenho robusto, conduzindo a uma recuperação dos salários reais apoiando o consumo.

Bruxelas divulgou hoje as previsões económicas da primavera em que melhora para 1,1% e 1,0% as expectativas de crescimento das economias da UE e zona euro, respetivamente, em 2023.