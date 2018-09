Comissão Nacional de Eleições guineense aprova modelo de cartão eleitoral

Lusa04 Set, 2018, 17:06 | Mundo

O modelo do cartão, a que a Lusa teve acesso, terá na parte de frente os números do eleitor e de inscrição, a região, o círculo eleitoral, o setor, o distrito do eleitor, a mesa onde a pessoa se recenseou, os dados pessoais do eleitor, a filiação, a data de nascimento e a sua residência.

Na parte do verso, o cartão terá os dados da documentação apresentada pelo eleitor, bem como a assinatura do diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (Gtape).

O cartão biométrico terá a fotografia, tipo passe, do utente que terá ainda que assinar (por escrito) e deixar a sua impressão dos seus 10 dedos de ambas as mãos.

No passado mês de julho, o Governo, em Conselho de Ministros, aprovou que ao invés dos cartões em plástico PVC (policloreto de polivinila) os documentos a serem emitidos aos eleitores fossem em cartões laminados.

O modelo do cartão aprovado pela CNE decorreu de uma proposta avançada pelo Gtape.

A fonte da CNE indicou à Lusa terem sido observados todos os critérios previstos na lei eleitoral para aprovação do modelo do cartão do eleitoral.

A mesma fonte disse à Lusa que a CNE "continua a aguardar a todo o momento" a chegada ao país dos equipamentos do registo dos potenciais eleitores, provenientes da Nigéria.

A fonte considerou possível que os `kits` cheguem à Bissau ainda no decurso desta semana.