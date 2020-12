Comissão parlamentar propõe eleições antecipadas em Israel para 16 de março

Os deputados israelitas aprovaram uma moção, na semana passada, pedindo a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições.

A votação mandatou uma comissão para formular um projeto de lei com o objetivo de dissolver o Parlamento, no meio de tensões no Governo de unidade nacional, que reúne Netanyahu e o seu rival Benny Gantz.

A comissão finalizou hoje a sua tarefa e recomendou eleições nacionais para dia 16 de março.

A proposta será agora objeto de novas votações pelos deputados, mas a marcação de eleições antecipadas ficou ainda mais premente quando se soube que Gideon Saar, apoiante do Likud, formalizou a sua saída do partido de Netanyahu para estabelecer o seu próprio movimento político.

"Não posso mais apoiar um Governo liderado por Netanyahu (...). Israel precisa de unidade e estabilidade e Netanyahu não consegue nada disso", disse Saar, que renunciou ao seu posto de deputado do Likud na noite de terça-feira.

Advogado e jornalista, Saar foi eleito pela primeira vez para o Parlamento em 2003, tendo sido depois promovido a ministro, e, em 2019, desafiou Netanyahu nas eleições primárias do Likud, mostrando já divergências com Netanyahu.

"O Likud hoje já não é um partido político. É um projeto pessoal de Netanyahu", disse hoje Emmanuel Navon, professor de ciências políticas que deixou o Likud para se juntar a Gideon Saar.

"O Likud tornou-se um partido norte-coreano e, por isso, não aguentávamos mais. É um partido em que só progridem os cortesãos e onde são excluídos os talentos. Não há mais democracia nesse partido e a corrupção que lá se verifica está cada vez mais acentuada", acusou Navon.

A saída de Gideon Saar do Likud fez manchetes na imprensa israelita de hoje, com rumores de que outras figuras do partido poderão tomar a mesma decisão de afastamento.

"Gideon Saar diz coisas sobre Netanyahu que não se ouvem nem dos mais ferozes inimigos" do primeiro-ministro, escreve o jornal Yediot Aharonot.

Uma sondagem hoje divulgada coloca o futuro partido de Gideon Saar em terceiro lugar, em termos de intenção de voto, atrás do Likud e do partido Yamina (direita radical), de Naftali Bennett, e muito à frente da formação centrista Azul e Branco, de Benny Gantz.