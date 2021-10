Comissão permanente do parlamento da Guiné-Bissau analisa declarações do PR sobre dissolução

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, admitiu na semana passada a possibilidade de dissolver o parlamento, quando questionado pela imprensa sobre a revisão constitucional, que deve ser debatida na próxima sessão parlamentar da Assembleia Nacional Popular.

"Digo-vos a UDIB (antiga sala de cinema de Bissau) fechou. O local dos filmes já não trabalha, eu não frequento salas de teatro. A assembleia tem os dias contados. Dias contados significam que posso dissolver o parlamento hoje, amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. A dissolução do parlamento está na minha mão e nem sequer levará um segundo", disse o Presidente guineense.

O parlamento da Guiné-Bissau deveria ter iniciado em maio o debate do projeto de revisão constitucional, mas o ponto foi retirado da agenda, após os líderes parlamentares de todas as bancadas terem questionado sobre a pertinência de o assunto ser debatido naquele momento e nos moldes em que foi proposto.

Segundo a atual Constituição, a iniciativa de revisão da Constituição cabe ao parlamento e as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de dois terços dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular, ou seja, 68 dos 102 parlamentares.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, constituiu no ano passado uma comissão para apresentar uma proposta de revisão da Constituição ao parlamento, mas paralelamente a Assembleia Nacional Popular (ANP) tinha a decorrer um anteprojeto no mesmo sentido.

Em julho, o presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e chefe de Estado do Gana, Nana Akufo-Add, anunciou o envio para a Guiné-Bissau de peritos daquela organização para dar assistência à revisão constitucional.

A comissão de peritos chegou ao país no final da semana passada e inclui três professores universitários e especialistas em matéria constitucional, nomeadamente o professor Raymond Atuguba, do Gana, o professor Gnamou Petautou Dandi, do Benim, e a professora Ouraga Obou, da Costa do Marfim.

Além das declarações do Presidente, a reunião da comissão permanente visa analisar também o encontro com os peritos CEDEAO.

Outro ponto a analisar é a deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que ordenou a substituição do representante do parlamento naquele órgão judicial, bem como a mudança de instalações, devido a obras no edifício do hemiciclo, para uma unidade hoteleira de Bissau.

O convite do presidente da Câmara dos Deputados do Brasil para participar na sessão solene de abertura do seminário internacional, dedicado aos 25 anos da criação da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), também faz parte da agenda de trabalho, assim como a situação dos deputados que ainda não estão vacinados contra a covid-19.

O novo ano legislativo da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau arranca em 04 de novembro com o debate e aprovação de vários projetos de lei e a apresentação, discussão e votação do projeto de lei da revisão da Constituição da República.

A mesa da Assembleia Nacional Popular esteve hoje reunida e quarta-feira vai realizar-se a conferência de líderes.