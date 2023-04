Comissão vai legitimar adiamento das eleições distritais moçambicanas

"Com um mandato de apenas 15 dias para uma matéria desta complexidade e com uma composição ditada pelo Governo, esta comissão foi criada para legitimar a ideia de que não deve haver eleições distritais em 2024", considerou Fátima Mimbire, ativista social.

Segundo referiu, os membros já estão condicionados pela posição prévia da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, de que não há condições para a realização do escrutínio no próximo ano.

"O Presidente da República e da Frelimo [Filipe Nyusi] começou por dar o tom, quando em sede do seu partido começou a colocar em dúvida as eleições distritais, sendo depois secundado pelos deputados da bancada do partido na Assembleia da República", enfatizou.

Para Fátima Mimbire, a Frelimo teme avançar com a descentralização nos distritos, devido ao medo de perda de poder e recursos para a administração central e para a oposição.

Acusou o partido no poder de usar o processo de descentralização para alimentar redes clientelares, apontando o facto de ter aprovado normas que geraram uma situação de dupla administração na governação das províncias.

André Manhice, analista e responsável pela área financeira do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), também notou que a comissão que vai refletir sobre a viabilidade das eleições distritais será um "instrumento de chancela" do objetivo de adiamento das eleições distritais de 2024.

"Esta comissão emana de um Conselho de Ministros de um partido que tem reiterado que não quer as eleições distritais", pelo que é plausível que vá "chancelar a posição do criador", disse Manhice.

Para aquele ativista social, "as hesitações" na descentralização "resultam do facto de os processos políticos em Moçambique serem monopolizados pelos dois principais partidos políticos, com a exclusão dos outros segmentos da sociedade".

Para André Manhice, o processo de descentralização em curso é movido por uma lógica de distribuição de poder e recursos entre elites políticas e não pelo objetivo de devolver o poder às comunidades.

"A introdução de eleições provinciais e distritais foi feita através de negociações entre a Frelimo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), não foi um processo inclusivo e como resultado temos todas estas vicissitudes", destacou.

Ivan Maússe, investigador do Centro de Integridade Pública (CIP), defendeu que a decisão sobre as eleições distritais devia ser sufragada em referendo, porque diz respeito ao "direito fundamental de eleger os governantes".

"Se a eleição dos órgãos de governação distrital é um poder do povo, é ao povo que cabe decidir renunciar a esse direito, através de um processo de consulta popular", realçou.

Aquele investigador observou que as dúvidas sobre a realização do escrutínio são alimentadas pela "captura do processo de descentralização por interesses partidários" em detrimento da vontade genuína de colocar a administração pública ao serviço das populações.

A comissão que vai analisar a viabilidade da realização das eleições distritais em Moçambique, em 2024, tem um mandato de 15 dias e vai incluir dois ministros e representantes da sociedade civil, refere-se numa resolução do Governo consultada pela Lusa.

Em declarações à Lusa, há uma semana, a Renamo, principal partido da oposição, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, exigiram a revogação da comissão criada para avaliar a pertinência das eleições distritais, acusando a Frelimo de orquestrar um "golpe gradual" à democracia para adiar o escrutínio.

A introdução de eleições distritais a partir de 2024 para os administradores dos 154 distritos, atualmente nomeados pelo poder central, faz parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em agosto de 2019 entre o Governo da Frelimo e a Renamo, que mantém um "braço armado" em processo de desarmamento.