Comissão vota a favor da publicação de declarações de impostos de Trump

Foto: Tom Brenner - Reuters

Uma comissão da Câmara dos Representantes, no Congresso norte-americano, votou esta terça-feira para tornar públicas as declarações de impostos do antigo presidente Donald Trump. A informação é relativa aos últimos 6 anos, entre 2015 e 2020.