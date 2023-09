Comissário europeu para a Justiça fica com pasta da Concorrência temporariamente

Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou que, na sequência da saída da vice-presidente executiva, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, entregou a pasta da Concorrência a Didier Reynders, que acumula com a da Justiça.

Margrethe Vestager também estava responsável pela preparação da União Europeia (UE) para a era digital e von der Leyen decidiu atribuí-la à vice-presidente Vera Jourová, responsável pelos Valores e Transparência.

Já a pasta da Inovação e Investigação, que Vestager tinha acumulado temporariamente na sequência da saída de Mariya Gabriel e enquanto não é escolhida a sucessão, transita agora para o vice-presidente Margaritis Schinas, que é responsável pela promoção do estilo de vida europeu.

A Comissão também já informou o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu das alterações no executivo de von der Leyen.

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela pasta de uma Europa Preparada para a Era Digital e pela Concorrência anunciou hoje, no Twitter, que vai tirar uma licença sem vencimento para concentrar esforços na candidatura ao Banco Europeu do Investimento (BEI):"A partir de hoje sou oficialmente candidata à presidência do BEI, por isso, vou tirar uma licença sem vencimento na Comissão Europeia para me concentrar na candidatura."

O anúncio desta licença sem vencimento, para se focar na candidatura ao cargo, surge um dia depois de o grupo parlamentar de Vestager no Parlamento Europeu ter manifestado apoio a esta concorrente.

Além de Vestager, concorre ao cargo a vice-presidente e ministra dos Assuntos Económicos, Nadia Calviño.

Cabe agora aos ministros das finanças da UE -- incluindo o português, Fernando Medina -- chegar a um consenso sobre um nome na reunião informal que decorre em Santiago de Compostela, em Espanha, em meados de setembro.

O objetivo é ter alguém escolhido para entrar em funções quando o atual presidente do BEI, Werner Hoyer, deixar o cargo no final do ano.

O BEI é a instituição financeira da UE, suportando financeiramente projetos dentro e fora do espaço comunitário alinhados com as prioridades europeias. É detido pelos Estados-membros e o seu Conselho de Governadores é composto pelos ministros das Finanças dos 27.