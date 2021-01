Comité da ONU acusa Itália de inação em resgate no Mediterrâneo em 2013

"A Itália não respondeu rapidamente aos vários pedidos de socorro de um navio que estava a naufragar, que transportava mais de 400 adultos e crianças" e Roma também não conseguiu explicar "o atraso no envio do navio, o ITS Libra, que se encontrava apenas a uma hora de distância" do local do naufrágio, referiu o Comité num relatório conhecido hoje e publicado mais de sete anos depois do incidente.

Este parecer do Comité dos Direitos Humanos da ONU, que não tem poder vinculativo, surge na sequência de uma queixa apresentada por três sírios e um palestiniano que sobreviveram ao naufrágio, mas que perderam as famílias no acidente.

Os queixosos e as respetivas famílias chegaram em 10 de outubro de 2013 ao porto líbio de Zouara, local onde se juntaram a outras pessoas, a bordo de um navio pesqueiro, na esperança de atravessar o mar Mediterrâneo e alcançar as costas europeias.

O navio seria abalroado por outra embarcação em águas internacionais, a cerca de 113 quilómetros a sul da ilha italiana de Lampedusa e a 218 quilómetros a sul de Malta, segundo recordou o relatório do Comité da ONU.

Perante a situação de perigo, os migrantes fizeram vários pedidos de socorro dirigidos ao Centro de Coordenação de Socorro de Malta.

Quando um navio maltês chegou à zona, a embarcação que transportava as várias centenas de migrantes já se tinha virado e estava a afundar-se.

Só depois de um pedido urgente por parte das autoridades de Malta, o navio da Marinha italiana ITS Libra acabaria por se deslocar para o local para prestar assistência, de acordo com o relatório.

"Duzentas pessoas, incluindo 60 crianças, morreram afogadas por causa desse atraso", acusou o Comité da ONU.

Embora reconheça que a situação era complexa, uma vez que o incidente ocorreu em águas internacionais e numa zona sob a jurisdição de Malta, Hélène Tigroudja, membro do Comité dos Direitos Humanos da ONU citada no relatório, considerou que as autoridades italianas podiam ter feito muito mais e podiam ter agido mais rapidamente.

"Se as autoridades italianas tivessem imediatamente ordenado à sua embarcação e aos navios da Guarda Costeira que fossem ao local após os pedidos de socorro, teriam chegado o mais tardar duas horas antes do naufrágio", frisou a representante.

Perante tais conclusões, o Comité dos Direitos Humanos da ONU apelou às autoridades italianas para que seja aberta uma investigação a este caso e que os responsáveis sejam chamados à justiça.

O Comité também pede que seja atribuída uma indemnização adequada às pessoas que perderam familiares no naufrágio.

Uma queixa similar foi apresentada contra Malta, mas não foi admitida devido a motivos processuais.

Este naufrágio ocorreu na chamada rota do Mediterrâneo Central, encarada como uma das mais mortais, que sai da Argélia, Tunísia e Líbia em direção à Itália e a Malta.

Também ocorreu antes de 2015, o ano mais crítico da crise migratória que afetou a Europa, considerada a maior das últimas sete décadas, quando cerca de um milhão de pessoas entrou irregularmente no espaço europeu.