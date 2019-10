Partilhar o artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique Imprimir o artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique Enviar por email o artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique Aumentar a fonte do artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique Diminuir a fonte do artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique Ouvir o artigo Comité da ONU para as crianças preocupado com violência contra menores em Moçambique