Comité das Regiões. Vasco Cordeiro divide Presidência com Apostolos Tzitzikostas

Foto: Mário Cruz - Lusa

O presidente do Governo Regional dos Açores vai dividir a Presidência do Comité das Regiões com o grego Apostolos Tzitzikostas. Vasco Cordeiro assumirá o cargo na segunda metade do mandato, daqui a dois anos e meio.