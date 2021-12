Comité de Solidariedade com a Palestina pede a Mariza para cancelar concerto em Israel

respeitando assim o apelo da sociedade civil palestiniana, incluindo artistas, para um boicote a Israel até que o povo palestiniano seja livre”, lê-se na nota.



Referindo que, ainda este ano, a organização de defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch denunciou Israel como um Estado de apartheid “que persegue o povo palestiniano”, o Comité diz considerar que o concerto de Mariza contribuirá para “legitimar a ocupação” israelita.



Por essa razão, é lançado um apelo à cantora portuguesa para não associar “a sua arte e o seu nome à colonização, opressão e limpeza étnica do povo palestiniano”, juntando a sua voz à de vários outros artistas “que escolheram a ética e a solidariedade”.



“São milhares os artistas que se têm recusado a cruzar o piquete não-violento palestiniano, apoiando - ou, no mínimo, não prejudicando – a sua luta pela liberdade, justiça e igualdade”, frisa o Comité na nota.



“Em 2015, o músico Caetano Veloso, com quem já colaborou, escreveu um artigo na Folha de São Paulo onde disse que nunca mais voltaria a Israel, tendo visto a opressão do povo palestiniano às mãos de Israel”, salienta a entidade, dando exemplos de outros artistas, como Elvis Costello, Roger Waters ou Jean-Luc Godard.

O Comité de Solidariedade com a Palestina escreve ainda que, cerca de um mês após o último concerto de Mariza em Israel, em maio de 2014, as forças israelitas lançaram “um ataque implacável contra os dois milhões de palestinianos” na Faixa de Gaza, matando mais de duas mil pessoas, incluindo centenas de crianças.



Agora, em Tel Aviv, para onde está agendado o concerto de fevereiro, “Israel tem intensificado a criminalização dos palestinianos, cidadãos de segunda classe”, frisa o documento.



A entidade reforça o apelo ao relembrar que “os artistas estiveram na vanguarda da resposta” ao apartheid na África do Sul, “recusando-se a branquear com a sua arte os crimes” desse regime.



