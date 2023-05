Comité Militar da NATO debate prioridades estratégicas de segurança

No encontro, que contará com a presença do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, os 32 Chefes de Estado-Maior (incluindo o homólogo convidado da Suécia) vão debater “questões de importância estratégica”, “a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a situação no terreno e o apoio contínuo da NATO e dos Aliados à Ucrânia” e o “reforço da dissuasão e da postura de defesa da Aliança”, segundo informação oficial da organização.O Comité Militar dará orientações adicionais sobre a grande revisão da postura de defesa da NATO, acordada na Cimeira de Madrid realizada em junho de 2022.A próxima cimeira de líderes da NATO está marcada para Vilnius, na Lituânia, entre 11 e 12 de julho deste ano.