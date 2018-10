Como Donald Trump se apaixonou por Kim Jong-Un

RTP01 Out, 2018, 18:32 | Mundo

Durante um comício de apoio aos candidatos do Partido Republicano, este sábado, para as próximas eleições, Donald Trump admitiu ter recebido uma “carta extraordinária de Kim”.



Trump disse que “[Kim] escreveu cartas bonitas” e que são “muito boas cartas”. “Apaixonámo-nos”, confessou à plateia do comício republicano.



Estas declarações chegam um ano depois de o presidente norte-americano ter ameaçado “destruir completamente” a Coreia do Norte com “fogo e fúria como o mundo nunca antes viu” e de ter denominado Kim Jong-Un de “homem foguete” (Rocket Man) pela sua política de nuclearização militar.



Uma relação que conheceu vários avanços e recuos nos últimos tempos, mas que parece agora pacificada. Donald Trump admitiu até que Kim Jong-Un está interessado num segundo encontro entre os representantes dos dois países.



A primeira cimeira decorreu em junho em Singapura. Trump classificou o encontro como uma conversa que resultou em “grandes avanços para a desnuclearização da Coreia do Norte”. Desde essa cimeira que as relações entre os EUA e a Coreia do Norte têm vindo a melhorar, mas o progresso quanto à desnuclearização norte-coreana parece ter estagnado.



Depois de um início prometedor, resultado da cimeira de Singapura, no qual os testes nucleares de Pyongyang foram suspensos pelo governo, não houve mais nenhuma novidade quanto ao assunto.



Confrontado com o assunto durante o comício republicano, Donald Trump preferiu realçar a “grande relação” com o regime de Kim Jong-Un, argumentando que, caso contrário, “[os Estados Unidos] iam entrar em guerra com a Coreia do Norte” e que milhões de pessoas iam morrer”.



Apesar da visão positiva de Donald Trump, o ministro do Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong Ho, avisou a ONU durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, este sábado, de que não há “nenhuma hipótese” de a Coreia do Norte prosseguir com o desarmamento enquanto os Estados Unidos continuarem a “insistir na aplicação de sanções contra Pyongyang”.