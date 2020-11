Como estão as contas na América. Biden cada vez mais próximo da vitória

O candidato democrata mostrou-se confiante numa vitória “clara e convincente” durante um discurso ao país na passada madrugada.Biden lidera com 49,6 por cento dos votos, mas Trump está imediatamente atrás, com 41,1 por cento. A diferença entre os dois candidatos é de pouco mais de 28 mil votos.

Por sua vez, para Trump, que permanece com 213 votos eleitorais, perder a Pensilvânia significa ficar automaticamente de fora da corrida presencial, dado que não conseguirá eleger os 270 delegados mesmo que vença nos restantes Estados.

Para além da Pensilvânia, existem outros três Estados decisivos: Geórgia, Arizona e Nevada. Se Biden não vencer na Pensilvânia, terá de vencer pelo menos dois destes Estados onde segue com vantagem. No entanto, a diferença de votos entre os dois candidatos é mínima.Na, espera-se que os resultados sejam conhecidos a qualquer momento, com 99 por cento dos votos contados.Mas a diferença entre os dois candidatos é de apenas sete mil votos.No, estão contados 95 por cento dos votos.Ao longo das últimas horas, Trump tem conseguido diminuir a desvantagem, que caiu para menos de 30 mil votos. No entanto, não está claro se existe margem suficiente para o presidente dos EUA ultrapassar o seu rival, com 235 mil votos ainda por contar.No, a contagem dos votos está mais atrasada, com 93 por cento dos boletins apurados.Sobram outros dois Estados onde ainda restam contabilizar todos os boletins:No Alasca, onde ainda foram contabilizados apenas 47 por cento dos boletins, Trump lidera com larga vantagem e será o provável vencedor: 62,9 por cento dos votos. Na Carolina do Norte, estão apurados 98 por cento dos votos e Trump lidera com uma margem superior a 76 mil votos.Se Trump vencer nestes dois Estados, soma 18 votos para o Colégio Eleitoral, insuficiente para renovar o seu mandato na Casa Branca. Terá, por isso, de inverter a Pensilvânia para vermelho e ainda “roubar” dois dos Estados decisivos onde Biden leva vantagem: Geórgia, Arizona ou Nevada.