Como Ocasio-Cortez marcou pontos no interrogatório de Michael Cohen

01 Mar, 2019

No rescaldo da audição de Michael Cohen, ocorrida na quarta feira, pelo Comité de Supervisão e Reforma da Câmara dos Representantes, tem sido notado por diversos observadores que se tratou, em grande parte, de uma ocasião perdida.





Um dos observadores mais atentos, Jeffrey Toobin, de The New Yorker, comentou no Twitter que se assistira a um show de "incompetência bipartidária", e listou uma série de perguntas que deviam ter sido feitas e não foram.



A explicação para o frustrante balanço encontra-se principalmente na atitude de vários parlamentares, que preferiram usar o tempo de antena para as suas próprias declarações, em vez de submeterem o inquirido a um fogo cerrado de perguntas com um foco preciso. Entre as excepções são apontadas as representantes Katie Hill e Jackie Speier, que realmente fizeram perguntas.





Mas, em contraste com o panorama geral, destacou-se sobretudo o tipo de interrogatório a que Cohen foi submetido pela jovem democrata-socialista de Nova Iorque, Alexandria Ocasio-Cortez. Uma das suas perguntas foi, textualmente: "Que você saiba, alguma vez Donald Trump declarou a uma companhia de seguros valores inflacionados dos seus bens ?"





Como a resposta era negativa, e os valores deviam corresponder à verdade, seguia-se a pergunta, para cruzar, sobre se Trump subavaliava os mesmos bens, para enganar o fisco. E Cohen confirmou que isso sucedera, com a confirmação respaldada pela contraste entre os valores declarados às companhias de seguros e os declarados ao fisco.





E o contraste, longe de ficar implícito e de poder cair no esquecimento, encontrou-se logo a seguir no foco de uma outra pergunta: "Pensa que precisamos de rever as declarações fiscais e as devoluções fiscais para compará-las?"





Ocasio-Cortez pediu também a Cohen nomes concretos de responsáveis executivos que pudessem testemunhar sobre as questões em causa, e obteve um rol - Allen Weisselberg, Ron Lieberman e Matthew Calamari, pelo menos.





Em artigo de opinião hoje publicado no New York Times , a presidente da American Constitution Society, Caroline Fredrickson, não esconde o seu entusiasmo pelo estilo sóbrio, enxuto e quase lacónico do interrogatório levado a cabo por Ocasio-Cortez e observa, a respeito dos três nomes por ela descobertos, que provavelmente voltaremos a ouvir falar deles nos próximos meses.

Fredrickson nota também que Cohen tinha começado o seu testemunho classificando Trump como "um trapaceiro e um aldrabão" e que só graças às perguntas de Ocasio-Cortez esse rompante inicial ganhou algum conteúdo. E acrescenta que muitos dos delitos que Cohen apontou a Trump tinham-no tido, a ele próprio, como cúmplice ou mesmo como protagonista, para depois concluir que Ocasio-Cortez tem muitos seguidores nas redes sociais e deveria ter também, na Câmara dos Representantes, muito mais quem seguisse o seu bom exemplo.